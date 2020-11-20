الفيفا يوقف عضو اللجنة الدائمة مدى الحياة بسبب التحرش الجنسي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" اليوم، الجمعة، في بيان رسمي إيقاف إيف جان بارت، رئيس اتحاد الهايتي لكرة القدم والعضو السابق باللجنة الدائمة للفيفا، مدى الحياة بسبب ثبوت تهمة الاعتداء الجنسي والتحرش عليه.
وأوقف الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جان بارت لفترتين بسبب التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه بالتحرش والانتهاك الجنسي ضد لاعبات وقاصرات داخل الاتحاد الهايتي لكرة القدم، وكان مقررًا أن تنتهي مدة إيقافه الثانية (90 يومًا) غدا، السبت، قبل أن يصدر القرار اليوم بإيقافه مدى الحياة.
وقال بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن جان بارت وجد مذنبًا بشكل نهائي وفقًا للتحقيقات على مدار الشهور السابقة، وكذلك ستتم ملاحقة عدد من مسئولي اتحاد الهايتي وكذلك مسئولي الفيفا الذي اشتركوا في جرائم جان بارت باغتصاب لاعبات كرة قدم.
واختتم البيان :"يدخل قرار الإيقاف مدى الحياة حيز التنفيذ اليوم، الجمعة، وتم إخطار جان بارت به، على أن يتم نشر التفاصيل في وقت لاحق".
ويشغل جان بارت منصب رئيس اتحاد كرة القدم في الهايتي منذ عام 2000 وأعيد انتخابه لولاية سادسة في فبراير 2020. كما يشرف أيضًا على فرق الشباب والرجال والنساء والتدريب.
ونشرت شبكة "BBC" الإنجليزية تقريرا كشفت فيه أن أحمد أحمد رئيس الكاف مهدد بالحظر دوليًا ومنعه من المشاركة في الأنشطة الرياضية بسبب خرق قواعد الأخلاق من قبل الفيفا.
وفي حالة صدور قرار بحظر أحمد أحمد سيكون ترشحه لرئاسة كاف أمرًا مستبعدًا نظرًا لأنه سيتعين عليه اجتياز اختبار الأهلية لدى الفيفا أولًا.
وأكدت الشبكة الإنجليزية أن الاتهامات الموجهة لرئيس كاف تتعلق بالجدل المُثار مؤخرًا حول شركة "تاكتيكال ستيل" الفرنسية المهتمة بتصنيع الأدوات الرياضية والتي يديرها صديق أحمد القديم.
وأعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عن ترشحه لرئاسة الكاف، لفترة ثانية، خلال الانتخابات، التى من المقرر أن تقام خلال شهر مارس المقبل 2021.
وكتب أحمد أحمد على "تويتر":" لقد تغير كثيرًا في السنوات الأربع الماضية، أنا فخور بالعمل الذي أنجزه فريقي، أن يتم شكرها، وكذلك دعم كرة القدم في أفريقيا وخارجها، بعد التفكير والتشاور، قررت أن أمثل نفسي".
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