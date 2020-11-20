الأهلي يفرض على لاعبيه عدم الظهور وسط التجمعات

عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم ‏عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» مساء غدٍ ‏ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.‏

وأكد عبدالحفيظ خلال جلسته مع اللاعبين على ضرورة اتباع التعليمات الطبية، والالتزام التام ‏بالإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا.‏

وشدد مدير الكرة على ضرورة التباعد وعدم الظهور وسط أي تجمعات، والالتزام بكافة التعليمات ‏الوقائية.‏

وحرص عبد الحفيظ على عقد محاضرة داخل ملعب التتش بعيدا عن الأماكن المغلقة ووسط ‏تباعد تام بين اللاعبين.‏

ووجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي رسالة واضحة إلي كل اعضاء إدارة القلعة الحمراء والجهاز الفني بضرورة غلق جميع الملفات والتركيز فقط في مسابقة كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا حيث الموقعة الهامة امام الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد القاهرة.

واتفق الخطيب مع أعضاء لجنة التخطيط علي غلق جميع ملفات التفاوض للاعبي الفريق الأول سواء الإعارة أو البيع أو التعاقدات الجديدة حتي ما بعد موقعة الجمعة التي تعد هي النقطة المحورية الفاصلة داخل قلعة الجزيرة حاليًا.

ورغم خوض الفريق لمباراة مع أبوقير مساء غد في دور الــ8 لكأس مصر وعقد جمعية عمومية الأثنين، لكن لا حديث داخل الأهلي يعلو عن مباراة القرن أمام الزمالك في نهائي دوري الأبطال الأفريقي، وحذر الخطيب كل أعضاء مجلس مجلسه والإدارة والجهاز الفني واللاعبين من التطرق لأي أمور بهدف زيادة معدلات التركيز لدي اللاعبين والفريق في تلك المباراة التي تعد الأهم في تلك الفترة بهدف حصد اللقب القاري الغائب عن دولاب البطولات منذ عام 2013.

وأطمئن محمود الخطيب من سيد عبدالحفيظ مدير الكره عن موقف اللاعبين المصابين وذلك بعد وصول أليو ديانج وعلي معلول وجيرالدو من بلادهم، وإنتظام الرباعي الدولي في التدريبات الحمراء، وأكد عبدالحفيظ أن كل اللاعبين سيكونوا جاهزين لموقعة الزمالك .