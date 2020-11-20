بحضور وزير الرياضة| مصر تنجح في تحطيم رقم قياسي جديد لأعلى قفزة خارج الماء

واستطاع اللاعب تسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة جينس ريكورد لأعلى قفزة خارج الماء بارتداء الزعانف المونو ، بارتفاع 2 متر و 10 سم، ليعود ويسجل مرة اخري بتحقيق رقم قياسي اكبر بارتفاع 2 متر و 30 سم مسجله باسمه في سطور من ذهب للسباح.
وأعرب صبحي عن سعادته البالغة بتحطيم الرقم القياسي بموسوعة جينيس للارقام القياسية، مؤكدا ان المصري اثبت قدرته وكفاءته علي كسر المستحيل وحفر اسمه من ذهب في سطور العالمية.
واستطاع عمر كسر الرقم الحالي علي ارتفاع 2 متر و5 سم المسجل باسم كل من البطل المصري سيد الباروكي وبطل العالم الايطالي استيفانو فيدجيني حضر المحاولة سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير لشئون التنمية الرياضية.
جدير بالذكر أن السباح المصري عمر سيد شعبان شارك عام 2015 ببطولة كأس العالم للأندية وحصد المركز الثانى 100 م مونو والمركز الثالث 50 متر مونو تحت الماء والمركز الثالث 50 مونو. وحصل السباح عمر شعبان على كأس أحسن سباح عام 2016 فى بطولة الجمهورية و كأس مصر.
وحقق السباح المصري 3 أرقام قياسية 100 متر بزمن 37.92، و50 متر تحت المياه بزمن 15.06، و50 متر مونو في زمن 16.94. وفى التصنيف العالمى صنف ثانيًا فى الـ 50 متر لعام 2017 والثاني عربيًا وفي عام 2018 حصد كأس أحسن مرحلة وحصل على كأس مصر 19 مرة وفي عام 2019 حصد كأس أحسن سباح بطولة جمهورية وكأس مصر.
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