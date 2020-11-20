ميسي على رأس قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

وضمت القائمة 21 لاعبًا لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، حيث جاءت قائمة برشلونة كالآتي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو أرناو تيناس.

خط الدفاع: سيرجينو ديست، جيرارد بيكيه، أوسكار مينجويزا جارسيا، كليمونت لينجليت، جونيور فيربو، جوردي ألبا.

خط الوسط: ألينيا، ميراليم بيانيتش، ريكي بويج، فيليبي كوتينيو، سيرجيو روبيرتو، فرانكي دي يونج.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبلي، مارتن برايثوايت، بيدري، ترينكاو.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة غدًا السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا"

ويحتل برشلونة المركز الثامن برصيد 11 نقطة، فيما يحتل نادي أتلتيكو مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة.

وعاد فيليبي كوتينيو للقائمة بعد تعافيه من الإصابة، فيما يغيب الإسباني أنسو فاتي والفرنسي صامويل أومتيتي والأوروجواياني أراخو عن قائمة الفريق بسبب الإصابة.

ويغيب عن نادي أتلتيكو مدريد في مباراة الغد، الأوروجوايانين لويس سواريز ولوكاس توريرا، بعد إصابتهما بفيروس كورونا مع منتخب بلادهما أثناء فترة التوقف الدولية الماضية.

وأصيب سواريز بفيروس كورونا مع منتخب أوروجواي قبل مباراتهما أمام المنتخب البرازيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم عن قارة أمريكا الجنوبية، ليبعده الفيروس المتفشي عن مواجهة أصدقائه في فريقه السابق برشلونة.

وانتقل لويس سواريز في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قادمًا من نادي برشلونة، بعقد يمتد لمدة موسمين.

وتحوم الشكوك حول مشاركة الإسباني دييجو كوستا والمونتيجري سافيتش والكرواتي فيرسالكو، والبلجيكي يان كاراسكو مع ناديهم أتلتيكو مدريد في مباراتهم المرتقبة أمام فريق برشلونة، في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا" موسم 2020-2021.

ويحتل نادي ريال سوسيسداد صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 9 جولات برصيد 20 نقطة، يليه نادي فياريال في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ثم أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بـ 17 نقطة.