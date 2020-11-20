دوت الخليج يكشف كواليس محاولة الترجي إفساد صفقة بن عمر لـ بيراميدز

أفادت العديد من التقارير الصحفية، بإقتراب الدولي التونسي محمد أمين بن عمر لاعب نادي النجم الساحلي من الإنضمام لنادي بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الجارية.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج محاولة نادي الترجي التونسي لإفساد صفقة إنتقال اللاعب إلى نادي بيراميدز بإستخدام زميله السابق حمدي النقاز.

وقال المصدر: " إدارة الترجي التونسي ترغب في تكوين ثنائي قوي مرة ثانية خاصة بعد رحيل الكاميروني فرانك كوم إلى الدوري القطري بعدما كان يشكل ثنائيا رائعا مع الإيفواري فيسنتي كوليبالي ، لذلك هناك رغبة قوية من النادي لضم محمد أمين بن عمر خلال الفترة القادمة".

وتابع المصدر: " إدارة نادي الترجي التونسي قد أرسلت حمدي النقاز لجس نبض اللاعب من أجل الإنضمام للفريق ، واللاعب رحب العرض خصوصًا رغبته الشديدة في اللعب بجوار زميله السابق ".

وأضاف المصدر: " عرض نادي الترجي أقل ماديًا من عرض فريق بيراميدز خصوصاُ أن الأخير سيعطي للاعب مايقرب من مليون دولار راتب سنوي ".

واستكمل : " رغبة اللاعب هي البقاء في تونس كأولوية و ينتظر عرضًا ماديًا من نادي الترجي أقوى من العرض الحالي خصوصًا بعد توقف فترة المفاوضات مع نادي بيراميدز في الفترة الأخيرة في الحسم النهائي".

وأختتم : " إدارة نادي النجم الساحلي تسعى لفتح ملف تجديد عقد اللاعب والإبقاء عليه خلال الفترة المقبلة لأنه واحد من الركائز الأساسية وحسم مصيره خلال يومين على الأكثر".

وكان دوت الخليج قد تواصل منذ أيام مع محمد هيدي الإعلامي التونسي الشهير والذي اكد وصول اللاعب الأسبوع القادم للقاهرة لتوقيع عقود إنتقاله لبيراميدز وذلك من خلال السطور التالية:.