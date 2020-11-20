أحمد رفعت عقب انضمامه لـ المصري: أنتظر المباراة الأولى لأكون عند حسن ظن الجماهير العاشقة لناديها

قال أحمد رفعت أحد الصفقات الجديدة المنضمة للنادى المصرى تعاقدت مع النادى لتحقيق أهداف الجماهير والمجلس والجهاز الفنى بشكل احترافى كامل وهو ما لمسته من اللحظة الأولى لوصولى.

وأضاف رفعت خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أنتظر بفارغ الصبر مشاركتى فى أول مباراة لرد جميل الجماهير العظيمة الداعمة لفريقها بشكل يجبر أى لاعب على بذل كل ما لديه من طاقة لإسعاد هذه الجماهير.

وشدد رفعت على أنه لم يشعر بأي اضطراب منذ لحظة الإعلان عن تعاقده مع النادى المصرى من كثرة ما أرسل إليه من تغريدات وتعليقات لترحيب الجماهير بقدومه ووضعهم آمال كبيرة عليه وعلى زملائه الجدد لتحقيق بطولة للنادى المصرى هذا الموسم.

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يذكر أن رفعت بدأ مشواره الرياضى ناشئا بنادى إنبى ثم انتقل لنادى الزمالك وانضم إلى منتخب مصر للشباب الحائز على بطولة أفريقيا عام 2013 بالجزائر وشارك فى كأس العالم للشباب الذى أقيم بتركيا عام 2013.

كان دوت الخليج رصد الاستعدادات التى أقامها مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى بإحدى قاعات الفنادق الكبرى بمحافظة بورسعيد للإعلان عن صفقات الموسم الجديد .

هذا ومن المنتظر أن يعلن مجلس إدارة النادى المصرى بعد قليل فى حضور الكابتن على ماهر المدير الفنى للفريق عن 9 صفقات جديدة للموسم الجديد .

وكشفت عدد من المصادر داخل النادى أن من بين الصفقات الجديدة عددا من الطيور المهاجرة التى عادت مجددا للعب بالنادى بينهم أحمد شديد قناوى وجريندو كما من بينهم عدد من الصفقات السوبر .

كان المصرى عقب رفع إيقاف الانتقالات للعقوبة التى وقعت عليه العام المنقضى فتح باب التفاوض والتعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأول مع تصعيد عدد من الناشئين وفق رؤية مديره الفنى على ماهر.

و كان على ماهر تولى تدريب الفريق فى وقت عصيب بعد توالى الهزائم واحتلاله مؤخرة الدورى لأول مرة منذ سنوات ونجح بالإمكانات المتاحة وقتها الوصول به إلى منتصف الدورى مع انتهاء الموسم الكروى الماضى.