الرياضة

صلاح محسن وأكرم توفيق يشاركان في مران الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الثنائي صلاح محسن، وأكرم توفيق لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الجماعي للفريق‏ الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش، بعد انتهاء إعارتهما إلى ناديي الجونة ‏وسموحة.‏

وشارك صلاح محسن وأكرم توفيق في التدريبات الجماعية التي اشتملت على جانب بدني ‏خفيف وتدريبات الكرة في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة المقرر إقامتها مساء غد ‏السبت على استاد برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.‏

وكان محمد شريف العائد أيضًا لصفوف الفريق بعد انتهاء إعارته لنادي إنبي قد انتظم في ‏المران الجماعي للأهلي أمس الخميس.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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