نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد وصول فرجانى ساسى للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصل إلى القاهرة غدا السبت التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق بعد عودته والاطمئنان عليه بإجراء مسحة طبية وفقا للبروتوكول المتبع.

ويغيب ساسي عن مباراة الفريق المقبلة أمام نادي مصر غدا السبت ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك بعد مباراة الكأس لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.