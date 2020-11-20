نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة النجم الساحلي ترفض التعاقد مع المدرب جابريال كالديرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن زبير بية اللاعب السابق للنجم الساحلي والمكلف من إدارة النادي بالتعاقد مع مدرب للفريق، أن إدارة النجم 'صرفت النظر نهائيًا عن فكرة انتداب المدرب الأرجنتيني جابريال كالديرون.

وأضاف زبير بية - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اليوم الجمعة - أن القرار جاء على خلفية 'الشروط المادية المرتفعة التي طالب بها المدرب".

وأكد بيه أنه مكلف فقط بملف المدرب الذي سوف يتم حسمه خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة وقد تم ربط قنوات الاتصال مع عدة أسماء أجنبية أخرى.