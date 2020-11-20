نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على معلقي قمة 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت شبكة قنوات «بي إن سبورتس» علي أسم معلق مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019/2020 بين الأهلي والزمالك، في 27 نوفمبر الجاري، على ستاد القاهرة.

وأعلنت قناة بي إن سبورتس تعيين عصام الشوالي معلقًا على النهائي التاريخي بين الأهلي والزمالك، ويتمتع التونسي بشعبية واسعة بين جمهور القطبين.

وعلى التلفزيون المصري تقرر تعيين مدحت شلبي، مقدم البرامج الشهير على المباراة للتعليق على المباراة.

ويتواجه الاهلي والزمالك في نهائي تاريخي لدوري أبطال إفريقيا في 27 نوفمبر الجاري، حيث لم يسبق للفريقين مواجهة بعضهما البعض في نهائي دوري الأبطال، ويطمح الأهلي لإضافة اللقب التاسه لخزائنه، بينما يحلم جمهور الزمالك بالتتويج باللقب الـ6 من البطولة القارية الأغلى على الإطلاق.