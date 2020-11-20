نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب الشباب يوافق على انضمام أسامة فيصل للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، على انضمام أسامة فيصل مهاجم منتخب الشباب وفريق الكرة بنادي الزمالك إلى معسكر الفريق الابيض المقرر اليوم بمدينة السويس عقب مباراة منتخب الشباب الودية أمام منتخب السويس حيث يبقي اللاعب بفندق إقامة الفريق بالمدينة.

وأبلغ عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب، ربيع ياسين، بطلب الزمالك لضم اللاعب، ليوافق ياسين على الفور ، ويمنح مدرب شباب الفراعنة، اللاعب الضوء الأخضر بالانضمام لمعسكر الفريق الابيض بالسويس ، على أن يعود لمعسكر المنتخب بعد غدا الاحد.

ويخوض شباب الفراعنة، مباراة ودية اليوم الجمعة، أمام الفريق الأول لمنتخب السويس، استعدادا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021.