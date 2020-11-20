الرياضة

المنيا يفوز علي ملوي استعدادا للقسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المنيا علي فريق نادي ملوي ، بهدفين لهدف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب نادي المنيا الرياضي، وذلك ضمن استعداد الفريقين للموسم الكروي الجديد، والذي سينطلق بعد أيام قليلة. 


افتتح اهداف الفريق المنياوي اللاعب محمود بليه، في الشوط الأول في الدقيقة 29، قبل أن يعزز نفس اللاعب بهدف ثاني في مرمي الفريق الضيف في الدقيقة 34 ، قبل أن يقلص الضيوف الفارق، باحراز هدف لهم، لتنتهي المباراه بفوز المنيا .


ويذكر أن نادي المنيا، قد فاز أمس، علي فريق ناصر الفكرية، بثلاثه اهداف لهدف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب نادي المنيا الرياضي، ضمن استعداد الفريقين للموسم الكروي الجديد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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