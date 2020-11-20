نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالاند في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتملت أضلاع المربع الذهبي للنسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2020-2021، بعد صعود منتخبات فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا وبلجيكا للدور نصف النهائي للبطولة، في انتظار القرعة لتحديد المباراتين والمقرر إجرائها يوم الثالث من شهر ديسمبر الجاري.

وستقام مباراتى الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية يومى 6 و7 أكتوبر من العام المقبل، على أن تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة يوم 10 من الشهر نفسه.

وإليكم ترتيب هدافي بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد تحديد المتأهلين لنصف نهائي البطولة:-

- إيرلينج هالاند (النرويج) 6 أهداف

- إيران زهافي (اسرائيل) 5 أهداف

- روميلو لوكاكو (بلجيكا) 5 أهداف

- سوكول سيكاليشي (ألبانيا) 4 أهداف

- كريستيان إريكسن (الدنمارك) 4 أهداف

ترتيب أفضل صناع الأهداف في بطولة دوري الأمم الأوروبية:-

- تيجران بارسيجيان (أرمينيا) 4 أهداف

- لورنزو انسيني (إيطاليا) 3 أهداف

- ستيفان يوفتيتش (الجبل الأسود) 3 أهداف

- سيد هاكسابانوفيتش (الجبل الأسود) 3 أهداف

- فينسينت ثيل (لوكسمبورج) 3 أهداف.