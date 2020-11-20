شديد قناوي: فخور بعودتي لـ النادي المصري من جديد وجلسة علي ماهر فرقت معي

قال أحمد شديد قناوى أحد الطيور المهاجرة والعائدة للنادى المصرى خلال الموسم الجديد، إنه فخور جدا بعودته للنادى المصرى من جديد فهم من كانوا أصحاب فضل على شديد شخصيا عندما تمكنت من خوض 90 مباراة متتالية مع الفريق، وصلت بعد الرحيل إلى 120 مباراة وهو إنجاز غير مسبوق للاعب، وأتمنى أن أصل برقم قياسى بعد العودة مجددا.

وأوضح شديد قناوى أن جلسته مع الكابتن على ماهر المدير الفنى للفريق كانت فارقة معه شخصيا، وأوجدت له حافزا وإصرارا على الموافقة والتوقيع فورا للنادى دون تردد حتى 2023.

وشدد قناوى على أنه لم ينظر لأى عروض وكانت لديه الرغبة الشديدة فى إنهاء مشواره الكروى بين فريق النادى المصرى الذى شهد مشوارا حافلا له من 2008 وحتى 2011.

كانت دوت الخليج رصدت الاستعدادات التى أقامها مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى بإحدى قاعات الفنادق الكبرى بمحافظة بورسعيد للإعلان عن صفقات الموسم الجديد.

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هذا ومن المنتظر أن يعلن مجلس إدارة النادى المصرى بعد قليل فى حضور الكابتن على ماهر المدير الفنى للفريق عن 9 صفقات جديدة للموسم الجديد .

وكشفت عدد من المصادر داخل النادى أن من بين الصفقات الجديدة عدد من الطيور المهاجرة التى عادت مجددا للعب بالنادى بينهم احمد شديد قناوى و جريندو كما من بينهم عدد من الصفقات السوبر .

كان المصرى عقب رفع ايقاف الانتقالات للعقوبة التى وقعت عليه العام المنقضى فتح باب التفاوض والتعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق الاول مع تصعيد عدد من الناشئين وفق رؤية مديره الفنى على ماهر .

وكان على ماهر تولى تدريب الفريق فى وقت عصيب بعد توالى الهزائم واحتلاله مؤخرة الدورى لاول مرة منذ سنوات ونجح بالامكانيات المتاحة وقتها الوصول به الى منتصف الدورى مع انتهاء الموسم الكروى الماضى.