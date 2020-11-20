رسميًا.. الفيفا يتراجع ويعلن إقامة حفل جوائز الأفضل لعام 2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" اليوم الجمعة، عن إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل " The Best" 2020، لهذا العام، في السابع عشر من شهر ديسمبر المقبل، وعدم إلغائها بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر مسبقًا إلغاء حفل جوائز الأفضل لهذا العام، بسبب مبدأ عدم تكافؤ الفرص الذي سببه فيروس كورونا بعد إلغاء عدد من الدوريات والمسابقات في الموسم الماضي 2019-2020 كبطولة الدوري الفرنسي.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" بيانًا صحفيًا منذ قليل أن التصويت على الجوائز سينطلق يوم الأربعاء المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على أن يتم إغلاق باب التصويت في التاسع من شهر ديسمبر المقبل، على أن يقام الحفل يوم 17 ديسمبر كحفل افتراضي بدون حضور الفائزين والمنافسين على الجوائز.

وجاء بيان الفيفا كالآتي:" يسر FIFA أن يعلن أن حفل جوائز Best FIFA Football 2020 ستقام في 17 ديسمبر 2020.

في هذا العام ، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أنه لا يوجد شيء أكثر أهمية من الصحة. لقد أخذ أبطال اللعبة على عاتقهم مسؤولية أكبر ، ليس فقط كلاعبين ، ولكن أيضًا كنماذج يحتذى بها لإعطاء الأمل للمجتمعات في كل مكان وتبادل رسائل الوحدة في مواجهة أزمة الصحة العامة المستمرة.

وبعد الاستئناف الآمن للمسابقات ، بفضل مزيج من العمل الجاد والتضامن عبر رياضتنا ، قدمت كرة القدم مصدرًا نادرًا للراحة والفرح للكثيرين. وبالتالي ، من المهم أن يكرم FIFA مثل هذه الإنجازات في هذا العام غير العادي.

وتماشيًا مع احتياطات الصحة العامة ومبدأ FIFA التوجيهي المؤكد بأن الصحة تأتي أولًا ، تقرر أن يُقام حفل توزيع الجوائز كحدث افتراضي فقط.

جوائز هذا العام

على الرغم من الظروف الخاصة هذا العام ، سوف يوزع FIFA جوائز في الفئات التالية في نسخة 2020 من The Best FIFA Football Awards :

أفضل لاعبة للسيدات

أفضل لاعب للرجال

أفضل مدرب للسيدات

أفضل مدرب رجال

أفضل حارس مرمى للسيدات

أفضل حارس مرمى للرجال

FIFA FIFPRO Women’s World11

لعبة FIFA FIFPRO Men’s World11

جائزة FIFA Fair Play

جائزة FIFA Puskás

جائزة FIFA Fan

الشيء الآخر الذي لم يتغير هو كيف يدمج The Best وجهات نظر الركائز الأربعة لعالم كرة القدم " جمهور ومدربين ولاعبين وصحفيين". سيتم تحديد الفائزين بكؤوس أفضل اللاعبين والمدربين في كرة القدم للسيدات والرجال على حد سواء من خلال عملية تصويت مشتركة تضم قادة ومدربين رئيسيين لجميع المنتخبات الوطنية في جميع أنحاء العالم ، واقتراع جماهيري عبر الإنترنت ، ومشاركات من مجموعة مختارة من أكثر من 200 من ممثلي وسائل الإعلام.

علاوة على ذلك ، بينما في عام 2019 ، تم اختيار أفضل حارس مرمى في لعبة FIFA وأفضل حارس مرمى للرجال من قبل لجنة مخصصة ، سيتم في هذا العام الاختيار من قبل اللاعبين والمدربين والصحفيين والمشجعين هذا العام.

إن الحصول على الكأس يعني أن يتم الاعتراف بها من قبل أولئك الذين هم قلب وروح مجتمع كرة القدم ، وهو ما يجعل جائزة Best FIFA لكرة القدم مميزة للغاية.

وسيبدأ التصويت في 25 نوفمبر وينتهي في 9 ديسمبر."