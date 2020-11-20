محمد عنتر: لا يمكن أن يكون نادي بحجم المصري وتاريخه خارج المربع الذهبي

أبدى اللاعب محمد عنتر أحد صفقات المصرى الجديدة عن سعادته بالتعاقد مع الفريق واللعب لنادى كبير بحجم النادى المصرى.

وقال عنتر خلال المؤتمر الصحفى اليوم اتمنى بأذن الله ان اكون عند حسن ظن الجميع وان اتمكن انا وزملائى الجدد و القدامى فى تحقيق كل مايتمناه جماهير بورسعيد.

وشدد عنتر قائلا ان نادى بحجم وتاريخ النادى المصرى لايمكن ان يكون خارج المربع الذهبى وهو ماسنسعى اليه جميعا تحت القيادة الفنية الواعية للكابتن على ماهر المدير الفنى للفريق.

ووجه عنتر الشكر لمجلس ادارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية ولجنة التعاقدات لانهاء صفقة انتقاله بشكل احترافى حرصا منهم على تلبية مطالب المدير الفنى للفريق.

يعد اللاعب محمد عنتر احد نجوم نادى الزمالك انتقل من الاسيوطى اسبورت منذ 3 مواسم فى صفقة كانت الاغلى بعد صراع مع عدد من الاندية المصرية.

كانت "دوت الخليج" رصدت الاستعداد التى اقامها مجلس ادارة النادى المصرى البورسعيدى بأحدى قاعات الفنادق الكبرى بمحافظة بورسعيد للاعلان عن صفقات الموسم الجديد فى سابقة هى الاولى منذ تولى المجلس الحالى ادارة شئون النادى من 4 مواسم سابقة .

ولم يشهد المؤتمر الصحفى حضور الكابتن على ماهر المدير الفنى و الجهاز الفنى و الادارى حتى يتثنى ان تتاح الفرصة للنجوم الجدد بالظهور بالشكل اللائق اعلاميا فى حضور اعضاء لجنة تعاقدات المجلس برئاسة محمد الخولى نائب رئيس النادى .

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وكشفت عدد من المصادر داخل النادى ان من بين الصفقات الجديدة عدد من الطيور المهاجرة التى عادت مجددا للعب بالنادى بينهم احمد شديد قناوى و جريندو كما من بينهم عدد من الصفقات السوبر .

كان المصرى عقب رفع ايقاف الانتقالات للعقوبة التى وقعت عليه العام المنقضى فتح باب التفاوض و التعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق الاول مع تصعيد عدد من الناشئين وفق رؤية مديره الفنى على ماهر .

و كان على ماهر تولى تدريب الفريق فى وقت عصيب بعد توالى الهزائم واحتلاله مؤخرة الدورى لاول مرة منذ سنوات ونجح بالامكانيات المتاحة وقتها الوصول به الى منتصف الدورى مع انتهاء الموسم الكروى الماضى