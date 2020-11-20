إصابة لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد بـ فيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عن إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"

نادي ريال مدريد نشر بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت منذ قليل، قال فيه:" ريال مدريد يعلن أن المسحة التي خضع لها لوكا يوفيتش صباح اليوم الجمعة للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية."

وكان لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الإسباني قد تفادى عقوبة السجن في بلده صربيا بسبب انتهاكه لوائح العزل الذاتي المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد. وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت تعرض مهاجم ريال مدريد للسجن بسبب مخالفته للوائح الخاصة بجائحة كورونا إلا أن إذاعة " كادينا كوب" الإسبانية أشارت إلى أن العقوبة اقتصرت على دفعه غرامه قدرها 30 ألف يورو. وفي أواخر الشهر الماضي، وجه ممثلو الادعاء في صربيا اتهامات ضد يوفيتش لانتهاكه العزل الذاتي خلال حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا المستجد. وطالب ممثلو الادعاء بحبس يوفيتش لمدة ستة أشهر بعدما رفض اللاعب الامتثال للبروتوكولات الصحية بعد عودته من إسبانيا. يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني قد تعرض لهزيمة قاسية من فانسيا بنتيجة 4/1 ، في إطار الجولة الماضية من منافسات الدوري الإسباني

ويواجه نادي ريال مدريد نظيره فياريال، في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم في الخامسة والربع من مساء غدًا السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري عام 2020.

وكان يوفيتش قد انتقل لصفوف ريال مدريد عام 2019، قادمًا من نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل ما يقرب من 60 مليون يورو.

واحتل لوكا يوفيتش المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني الموسم قبل الماضي قبل الانضمام إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو، لكن يوفيتش لم يثبت نفسه مع ريال مدريد، حيث شارك في 17 مباراة بالدوري الإسباني الموسم الماضي، سجل خلالهما هدفين، وصنع هدف وحيد.

ويعول الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، على مواطنه كريم بنزيما، في قيادة خط هجوم الفريق الملكي هذا الموسم، ولا يعتمد على يوفيتش كثيرًا رغم تألقه مع المنتخب الصربي وهذا ما كان جليًا في فترة التوقف الدولية الماضية.

