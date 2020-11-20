بعد تمديد عقده .. ماذا قدم جوارديولا مع مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس، الخميس، تمديد عقد مدربه الإسباني بيب جوارديولا لمدة عامين، ليبقى مع السمازي حتى نهاية موسم 2022-2023.

وقال خلدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي في بيان: "يمثل تمديد عقد بيب جوارديولا الخطوة الطبيعية التالية في رحلة بدأت منذ سنوات عديدة".

وتابع: "هذا نتيجة الثقة المتبادلة والاحترام بينه وبين النادي".

لكن هل نجح جوارديولا مع مانشستر سيتي منذ توليه قيادة الفريق في 2016؟

تولي جوارديولا مانشستر سيتي في 2016 خلفا لـ مانويل بيليجرني، وفاز بـ 6 ألقاب محلية مع مانشستر سيتي حتى الآن، حيث توج بلقبالدوري الإنجليزي مرتين، وكأس رابطة المحترفين مرتين، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الدرع الخيرية مرة أيضا.

ويعاني فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 12 نقطة.

أما على الصعيد الأوروبي لم ينجح جوارديولا في تحقيق أي لقبا رفقة السماوي، رغم أن تعاقد السيتي معه جاء من أجل اعتلاء منصات التتويج الأوروبية، حيث لم يسبق للسيتي التتويج للتشامبيونز ليج على مر تاريخه.

التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين خلال 3 مواسم، هو إنجاز لـ بيب جوارديولا، لكن أيضا عدم حصد دوري أبطال أوروبا حتى الآن أو بلوغ المباراة النهائية هو فشل ذريع، في ظل إنفاق مانشستر سيتي ما يقرب من مليار يورو على الصفقات، والنتيجة هي صفر ألقاب قارية.

ومن المتوقع أن يتعاقد مانشستر سيتي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم هجوم الفريق، وزيادة حظوظه في التتويج بالألقاب القارية.

ميسي كان قريبا من الانضمام إلى مانشستر سيتي، خلال الصيف الماضي، إلا أن إدارة برشلونة اشترطت الحصول على 650 مليون يورو " قيمة الشرط الجزائي" الموقع في عقده، من أجل الموافقة على رحيله، وهو مبلغ يستحيل على أي نادٍ دفعه.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة خلال الصيف المقبل، وبالتالي يحل له التوقيع لأي نادٍ، خلال الشتاء المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه.