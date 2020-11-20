نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد ينافس برشلونة على ضم فينالدوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي ريال مديد الاسباني فى التعاقد مع اللاعب الدولي الهولندي فينالدوم لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بأمر من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد سينافس بقوة على ضم اللاعب الهولندي والذي ينتهي عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مع النادي الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد سيواجه منافسة قوية مع غريمه برشلونة الذي يرغب بقوة فى ضم اللاعب منذ الموسم الماضي.

يذكر أن مدرب برشلونة رونالد كومان قد عبر عن رغبته فى التعاقد مع النجم الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.