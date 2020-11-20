نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السويس يفوز على المنتخب الوطنى بهدفين وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الاول بنادى منتخب السويس الفوز على فريق منتخب مصر الشباب وديا بهدفين مقابل لاشئ ، في المباراة التى جمعت بينهما علي استاد الجيش بالسويس، ضمن استعدادات الفريق لمنافسات دورى القسم الثانى بمجموعة القاهرة.

وخاض منتخب السويس المباراة بتشكيل مكون من: محمود كوكو وكريم عصمت، و إبراهيم عوض، وأحمد فتحي ، وأحمد فراويله ، وطارق مفتاح، ونور العريان، وعماد علاء ، وابو النصر حلمي ، وأحمد زغلول، وأحمد الجندي.

حيث سجل الهدفين الوافدين الجدد اللاعب أحمد زغلول في الدقيقة 40 من زمن الشوط الاول و ثم اضاف اللاعب أحمد الجندي الهدف الثانى في الدقيقة 73 من زمن الشوط الثانى.

وجدير بالذكر، ان منتخب السويس انهى معسكرة المغلق أمس بمحافظة الاسماعيلية، وخاض خلله مباراتين وديتين حقق الفوز في المباراة الاولي علي كهرباء الاسماعيلية بهدفين دون مقابل، ثم تعادل مع فريق العبور بدون أهداف.