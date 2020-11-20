جوارديولا يكشف عن موقفه من ضم ميسي لصفوف مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن إمكانية التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، خلال موسم الانتقالات المقبلة.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمواجهة توتنهام، اليوم الجمعة: "لا أفكر كثيرًا الآن في الألقاب، سيكون من الجيد إن قمنا بما فعلناه في آخر 3 أعوام، الأمر صعب، لكننا سنرى في النهاية ما نستحقه".

وعن قدوم ميسي إلى مانشستر سيتي: "ميسي لاعب في برشلونة، إذا سألتني عن رأيي، فأنا ممتن لما قدمه برشلونة لي وأرغب في أن ينهي مسيرته هناك، أحب وأتمنى ذلك، وكررته آلاف المرات".

وأضاف: "هو لاعب في برشلونة الآن، لكنني لا أعرف ما يدور في فكره، وسوق الانتقالات في يونيو".

يذكر مانشستر سيتي سيلعب ضد توتنهام في الجولة 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز، غدًا السبت.