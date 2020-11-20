قوتي ذهبت مني.. توتي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن فرانشيسكو توتي، أسطورة كرة القدم ونادي روما الإيطالي، اليوم الجمعة، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
وكان توتي قد أصيب بفيروس كورونا يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر نوفمبر الجاري 2020، بعدما جاءت نتيجة الفحوصات التي خضع لها اللاعب إيجابية.
وكانت شبكة " ESPN" العالمية، قد ذكرت أن نتيجة الاختبار الذي خضع له توتي جاءت نتيجته إيجابية، لكن توتي يتعافى من أعراض المرض بشكل جيد.
ونشر توتي منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور" إنستجرام قال فيها:" لم تكن نزهة في الحديقة ، لقد أصبت بحمى لا أستطيع التخلص منها ومستوى أكسجين منخفض، وقوتي ذهبت مني.. لقد كانت 15 يومًا طويلة. يمكن التغلب على هذا مع الاحتياطات الصحيحة "
وكان إنزو توتي، والد اللاعب، قد وافته المنية متأثرًا بإصابته بـ فيروس كورونا الشهر الماضي.
يذكر أن إنزو توتي قد أصيب بنوبة قلبية قبل سنوات بحسب موقع فوتبول إيطاليا، منعته من التنقل مع نجله ودعمه قبل اعتزاله.
ونشر حساب نادي روما الإيطالي عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" خبر وفاة إنزو ليؤكد ما تناولته وسائل الإعلام المحلية هناك بشأن هذا الصدد، معزيًا فرانشيسكو توتي في وفاة والده، ومتمنيًا له الصبر.
وتوفى إنزو توتي يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي 2020 في مستشفى لازارو سبالنزيني، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
ويعد أحد أفضل إنجازات فرانشيسكو توتي هو التتويج ببطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2006 مع المنتخب الإيطالي.
وزامل توتي، لاعبنا المصري محمد صلاح في فريق روما، لكن فرانشيسكو اعتزل عالم كرة القدم بنهاية موسم 2016-2017، كما انتقل محمد صلاح لفريقه ليفربول في موسم الانتقالات الصيفي لموسم 2017-2018، مقابل ما يقرب من 45 مليون يورو.
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