محمد عبد المنصف يشارك جمهوره بصورة له من داخل الجيم .. شاهد

حرص محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، على مشاركة جمهورها بصورة خلال أداء التمارين الرياضية في الجيم بإطلالة رياضية نالت إعجاب جمهوره.

ونشر عبد المنصف صورة فى الجيم من خلال حسابه الرسمى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" نالت إعجاب متابعيه.

واعلن نادى وادى دجلة، مؤخرا عن تجديد التعاقد مع محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول، لمدة موسمين مقبلين، حتى عام 2022، حيث تمسكت الإدارة والجهاز الفنى بالتجديد للحارس المخضرم لمدة موسمين وليس موسما واحدا مثلما كان يحدث فى السنوات الثلاثة الماضية، خاصة بعدما أثبت الحارس جدارته.

محمد عبد المنصف صاحب الـ43 عامًا قدم مستوى مبهرا خلال الموسم الحالى مع وادى دجلة، ونجح فى خطف أنظار الجميع، فضلًا عن مساهمته فى بقاء الفريق الدجلاوى بالدورى الممتاز وعدم هبوطه للقسم الثانى، كما أبدى اليونانى القبرصى بابافاسيليو المدير الفنى إعجابه الشديد بمستوى عبد المنصف، ليمنح الإدارة الضوء الأخضر فى التفاوض مع الحارس لتجديد تعاقده استعدادًا للموسم الجديد.

ومازال حلم الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى، يراود محمد عبد المنصف، خاصة بعدما ظهر اللاعب بمستوى مميز للغاية مع غزلان دجلة، لاسيما أن الحارس أبدى ترحيبه بالانضمام للفراعنة ليصبح الحارس الثالث دون أدنى مشكلة، وقال "أوسة"، "عندي أمل التواجد فى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تصريحات كابتن أيمن طاهر مدرب حراص الفراعنة والتي أكد خلالها اهتمام الجهاز الفني بتواجدي خلال المعسكر القادم"، تابع ردًا على حزن عصام الحضرى تخطيه عدد المباريات مشاركة في الدوري المصري الممتاز، قائلًا: "مش مهم واحد يزعل طالما الجمهور كله فرحان".

ويعد عبد المنصف أكبر لاعبى الدورى المصري، حيث يبلغ "أوسة" من العمر 42 بمشاركته اليوم فى 24 موسما متتاليا، وهو الرقم الذى لم يحققه أى لاعب على مستوى العالم سوى أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، والابطال فرانشيسكو توتى .

وبهذا الرقم يستمر محمد عبد المنصف، أول من يشارك فى 24 موسما متتاليا بالدورى المصرى الممتاز محطمًا أرقام كل من حسام حسن وعصام الحضرى.

يذكر أن عبد المنصف متزوج من الفنانة لقاء الخميسي التي شاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.