السوبر الافريقي يهدد انطلاق الدوري الممتاز | تفاصيل

تلقت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، طلبا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف تضمن إقامة مباراة السوبر الافريقي خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل.
ويواجه مسؤولو الجبلاية ورطة بسبب طلب الكاف إقامة مباراة السوبر الافريقي في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل وذلك بعدما أعلن اتحاد الكرة انطلاق ضربة البداية لمنافسات بطولة الدوري المصري يوم ٩ ديسمبر.
وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إنه فى الإمكان انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز فى الموعد سالف الذكر على أن تحول مباريات الفريق الذى سيتوج بطلا لنهائى دورى ابطال افريقيا يوم الجمعة المقبل سواء الزمالك أو الاهلي.
وأضاف: مسؤولو الجبلاية لا يرغبون فى أى تأجيل لموعد الدورى الممتاز نظرا للارتباطات العديدة لمنتخب مصر الأول فى تصفيات امم افريقيا فى الكاميرون ٢٠٢١ إلى جانب مشاركة المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ضمن نهائيات اولمبياد طوكيو صيف العام القادم.
وشدد على إمكانية تأجيل مباريات بطل نهائى دورى ابطال افريقيا سواء كان الزمالك أو الاهلي فى الدورى الممتاز الموسم الجديد على أن يتم تحديد مواعيد لاحقة لخوض لقاءاته لضمان عدم ارتباك المسابقة المحلية.
يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، اعلن عن تحديد يوم الاثنين المقبل الموافق 23 نوفمبر موعدا لإجراء مراسم قرعة مسابقة الدوري الممتاز موسم 20-2021 ، وذلك في الواحدة ظهرا بفندق ماريوت الجزيرة. ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة في المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسي والإحتياطي لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.
ووجهت اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية الدعوة إلى ممثلى الأندية المشاركة فى المسابقة للحضور بواقع مندوب عن كل ناد.
وأخطر مسؤولو الجبلاية مجالس إدارات الأندية بضرورة تحديد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين. وكشفت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن موعد انطلاق ضربة البداية للموسم الجديد فى الدورى الممتاز على أن تبدأ منافسات بطولة الدورى الجديد يوم 9 ديسمبر المقبل.
وسبق أن رفضت أندية الدورى الممتاز المقترح الذى تقدم به حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات المستقيل بإقامة منافسات بطولة الدوري الحديد من دور واحد نظرًا للارتباطات الدولية للمنتخب الوطني الأول فى تصفيات امم افريقيا ونظيره الأوليمبي الذى يساعد للمشاركة فى نهائيات اولمبياد طوكيو 2021. يذكر أن المهندس حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قدم استقالته من منصبه مع ختام مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 ، كما قدم مع خطاب استقالته تصوره الكامل للموسم الجديد 20-2021 بعد الاجتماع مع مندوبي أندية القسم الممتاز، خاصة فيما يتعلق بتجمع المنتخب الأولمبي قبيل المشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، وما يستتبعه من استكمال المسابقات المحلية بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي، وذلك في ظل رغبة معظم الأندية في إقامة الدوري بشكله المعتاد من 34 جولة.
كما تضمّنت اللائحة المقترحة وشروط المسابقة التي تقدم بها حسام الزناتي الاحتمالات كافة التي من الممكن أن تواجهها المسابقة ولم تكن مدرجة بها من قبل مثل تحديد البطل والهابطين في الحالات الطارئة التي تمنع استكمال المسابقة. ووجه حسام الزناتي الشكر للجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني على الثقة الغالية التي أولوها إياه لإدارة المسابقات، كما تقدم بالشكر لجميع العاملين باتحاد كرة القدم ، خاصة الإدارات ذات الصلة بعمل المسابقات، وفي مقدمتها -بطبيعة الحال- زملاؤه في إدارة المسابقات الذين وجد منهم كل تعاون وإخلاص، متمنيا كل التوفيق والنجاح لأسرة اتحاد كرة القدم.
وقال "الزناتي" إن خطوة استقالته يراها طبيعية بعد نهاية الدوري كما أنها تأتي لأسباب مهنية تتعلق به، مشيرا إلى استفادته الكبيرة من هذه التجربة التي جاءت في موسم استثنائي مربك لكرة القدم في العالم كله نتيجة جائحة كورونا، مؤكدا على سعادته بالتمكن من إنهاء المسابقة رغم كل التحديات التي واجهتها.
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