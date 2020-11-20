المسحة الطبية تبعد حازم إمام عن لقاء كأس مصر

خضع حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة كورونا الثانية، وبذلك تأكد ابتعاده عن مباراة فريقه غدا أمام نادى مصر.



وسوف ينتظر اللاعب ظهور النتيجة، غدا، السبت بعدما حصل على راحة من تدريبات الفريق، أمس، الخميس، حيث أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للأبيض، إن حازم إمام سيخضع لبعض الفحوصات الطبية ومسحة طبية جديدة من أجل الاطمئنان عليه بشكل أكبر.

وهذا قبل أن ينتظم فى تدريبات الفريق الجماعية، حيث يستعد الأبيض لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها مساء غدا، السبت، فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

ويستعد فريق الكرة بنادي الزمالك، لخوض مباراته أمام نادى مصر، الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية، ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلال مباراته المقبلة لاستكمال مشواره المحلى والمنافسة على لقب كأس مصر، خاصة أنها تأتى قبل مباراة مُرتقبة للفريق الأبيض قبل مباراته أمام الأهلى، فى القمة التاريخية التى ستجمع بين القطبين فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وجاءت المسحة الأولى لحازم إمام، سلبية، بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث يجهزه البرتغالي باتشيكو للتواجد أمام الأهلى و من المقرر أن يلتقى الزمالك مع الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، حيث ستشهد البطولة قمة تاريخية والتى ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد.

وقد سبق والتقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.