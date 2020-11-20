عصام الشوالي معلقا على نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك

كشفت قنوات بي إن سبورتس القطرية، اليوم الجمعة، عن معلق المباراة المنتظرة بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020.

وعينت شبكة قنوات بي إن سبورتس، المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، معلقًا لمباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك.

ويواجه النادي الأهلي، نظيره نادي الزمالك، يوم الجمعة المقبل، الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري 2020، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنقل شبكة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا، مباراة نهائي المسابقة بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك، على قناتين وهما beIN Sports HD 1، و beIN Sports HD 7.

وتنقل أيضًا قناة TIME SPORTS على التردد الأرضي، مباراة فريقي الأهلي والزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بتعليق المعلق المخضرم مدحت شلبي.