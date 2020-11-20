15 صورة ترصد وقائع مؤتمر إعلان الصفقات الجديدة لـ المصري البورسعيدي





وكشفت لجنة التعاقدات بالنادى عن 7 صفقات جديدة بمختلف المراكز التى تحتاج إلى تدعيم وفق رؤية على ماهر المدير الفنى للفريق.

وتعد صفقات الموسم الجديد للمصرى هى الأكبر منذ بداية فترة تولى المجلس الحالى برئاسة سمير حلبية.

وأعلنت لجنة التعاقدات برئاسة محمد الخولى نائب رئيس النادى عن إتمام التعاقد مع اللاعبين أحمد شديد قناوى وأحمد رفعت ومحمد عنتر وعلاء عطا ومصطفى سلطان، عصام ثروت، والحارس أحمد دعدور.

وكشف الخولى عن اقتراب النادى من التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر لسد رحيل محمود وادى نجم الفريق السابق ومنتخب فلسطين والتى سيعلن عنه قبل غلق باب الانتقالات الشتوية 6 ديسمبر المقبل.

وأكد اللاعبون الجدد خلال وقائع المؤتمر سعادتهم البالغة باللعب لنادى بحجم النادى المصرى وسط جماهير بورسعيد العاشقة لناديها.

وشدد اللاعبون الجدد على عزمهم تحقيق بطولة للنادى من خلال التعاون الكامل مع قدامى لاعبى الفريق وتحت القيادة الفنية للكابتن على ماهر الذى حرص على وجودهم هذا الموسم.

وأثنى اللاعبون على تقدير مجلس الإدارة لرؤية الكابتن على ماهر الفنية والسعى جاهدين على تلبيتها لاستكمال صفوف الفريق و العودة به إلى تحقيق البطولة و الوجود ضمن المربع الذهبى.

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كان دوت الخليج رصد الاستعدادات التى أقامها مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى بإحدى قاعات الفنادق الكبرى بمحافظة بورسعيد للإعلان عن صفقات الموسم الجديد فى سابقة هى الأولى منذ تولى المجلس الحالى إدارة شئون النادى من 4 مواسم سابقة.

ولم يشهد المؤتمر الصحفى حضور الكابتن على ماهر المدير الفنى والجهاز الفنى والإداري حتى يتثنى ان تتاح الفرصة للنجوم الجدد بالظهور بالشكل اللائق إعلاميا فى حضور أعضاء لجنة تعاقدات المجلس برئاسة محمد الخولى نائب رئيس النادى .

كان المصرى عقب رفع إيقاف الانتقالات للعقوبة التى وقعت عليه العام المنقضى فتح باب التفاوض والتعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأول مع تصعيد عدد من الناشئين وفق رؤية مديره الفنى على ماهر .

وكان على ماهر تولى تدريب الفريق فى وقت عصيب بعد توالى الهزائم واحتلاله مؤخرة الدورى لأول مرة منذ سنوات ونجح بالإمكانيات المتاحة وقتها الوصول به إلى منتصف الدورى مع انتهاء الموسم الكروى الماضى.