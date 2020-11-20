حافلة الزمالك تغادر إلى السويس استعدادا للقاء نادي مصر في الكأس غدا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا لمباراة نادي مصر، المقرر اقامتها غدا السبت على استاد السويس الجديد في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، حيث ستقام في الثامنة مساءً.
وأدى الفريق تدريبا خفيفا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت قيادة البرتغالي باتشيكو المدير الفني، وشهد التدريب التركيز على بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها في المباراة المقبلة.
وحذر المدير الفني اللاعبين من صعوبة المباراة والاستهتار بالفريق المنافس، وطالبهم بالتركيز؛ من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي للبطولة.
وعقب التدريب اختار المدير الفني قائمة الفريق لخوض المباراة وغادرت حافلة الفريق متجهة إلى السويس للانتظام في معسكر بأحد الفنادق القريبة من فندق الإقامة.
ومن المقرر أن يلقي المدير الفني للزمالك محاضرة فنية على اللاعبين بعد تناول وجبة العشاء مساء اليوم، لشرح بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.
فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي باتشيكو على الانتظام في معسكر مغلق ابتدا من يوم الاثنين المقبل استعداد للقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.
ومن المقرر أن يخضع لاعبي الفريق والجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة يوم الأحد المقبل للكشف عن فيروس كورونا قبل الانتظام في معسكر بعد ظهور نتيجة العينة. ويفضل الجهاز الفني للفريق الانتظام في معسكر مبكر لتوفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل المباراة المرتقبة.
خضع حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة كورونا الثانية، وبذلك تأكد ابتعاده عن مباراة فريقه غدا أمام نادى مصر.
وسينتظر اللاعب ظهور النتيجة، غدا، السبت بعدما حصل على راحة من تدريباتالفريق، أمس، الخميس، حيث أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للأبيض، إن حازم إمام سيخضع لبعض الفحوصات الطبية ومسحة طبية جديدة من أجل الاطمئنان عليه بشكل أكبر.
وهذا قبل أن ينتظم فى تدريبات الفريق الجماعية، حيث يستعد الأبيض لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها مساء غدا، السبت، فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
ويستعد فريق الكرة بنادي الزمالك، لخوض مباراته أمام نادى مصر، الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية، ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلال مباراته المقبلة لاستكمال مشواره المحلى والمنافسة على لقب كأس مصر، خاصة أنها تأتى قبل مباراة مُرتقبة للفريق الأبيض قبل مباراته أمام الأهلى، فى القمة التاريخية التى ستجمع بين القطبين فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.
وجاءت المسحة الأولى لحازم إمام، سلبية، بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث يجهزه البرتغالي باتشيكو للتواجد أمام الأهلى و من المقرر أن يلتقى الزمالكمع الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، حيث ستشهد البطولة قمة تاريخية والتى ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد.
وقد سبق والتقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى
أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.
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