حافلة الزمالك تغادر إلى السويس استعدادا للقاء نادي مصر في الكأس غدا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا لمباراة نادي مصر، المقرر اقامتها غدا السبت على استاد السويس الجديد في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، حيث ستقام في الثامنة مساءً.

وأدى الفريق تدريبا خفيفا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت قيادة البرتغالي باتشيكو المدير الفني، وشهد التدريب التركيز على بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها في المباراة المقبلة.

وحذر المدير الفني اللاعبين من صعوبة المباراة والاستهتار بالفريق المنافس، وطالبهم بالتركيز؛ من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي للبطولة.

وعقب التدريب اختار المدير الفني قائمة الفريق لخوض المباراة وغادرت حافلة الفريق متجهة إلى السويس للانتظام في معسكر بأحد الفنادق القريبة من فندق الإقامة.

ومن المقرر أن يلقي المدير الفني للزمالك محاضرة فنية على اللاعبين بعد تناول وجبة العشاء مساء اليوم، لشرح بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي باتشيكو على الانتظام في معسكر مغلق ابتدا من يوم الاثنين المقبل استعداد للقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يخضع لاعبي الفريق والجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة يوم الأحد المقبل للكشف عن فيروس كورونا قبل الانتظام في معسكر بعد ظهور نتيجة العينة. ويفضل الجهاز الفني للفريق الانتظام في معسكر مبكر لتوفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل المباراة المرتقبة.