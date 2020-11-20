بعد تأكد عدم وجوده أمام ليستر| ماذا يفعل ليفربول في غياب محمد صلاح؟

يواجه نادي ليفربول، نظيره ليستر سيتي، يوم الأحد المقبل في التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، في قمة الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم " بريميرليج" موسم 2020-2021.

نادي ليفربول يدخل المباراة وهو محتلًا للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليستر سيتي صاحب الصدارة، لذا فأن المباراة التي ستقام على ملعب أنفيلد يوم الأحد المقبل لن تكون سهلة لـ ليفربول.

مباراة الأحد لن تكون سهلة لليفربول لقوة خصمه ليستر سيتي أولًا، ولكثرة الغيابات عن صفوف فريق الريدز، مثل فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ترينت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون.

أما أبرز تلك الغيابات فسيكون بالتأكيد غياب محمد صلاح هداف بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف، بعد إصابته يوم الجمعة الماضية في معسكر المنتخب المصري، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

لن تكون تلك المباراة الأولى التي يغيب فيها محمد صلاح عن ليفربول، فالفرعون المصري غاب عن الريدز في أكثر من مباراة على مدار الـ 3 مواسم الماضية.. وفي هذا التقرير، نستعرض نتائج ليفربول في المباريات التي يغيب عنها محمد صلاح

موسم 2017-2018

غاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول أمام بيرنلي في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، وفاز ليفربول وقتها بهدفين مقابل هدف

غاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول أمام إيفرتون في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي، وتعادل ليفربول وقتها 0-0

غاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول أمام إيفرتون في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، وفاز ليفربول 2-1

غاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين، وخسر ليفربول 2-0 ليودعوا المسابقة.

موسم 2018-2019

غاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول أمام برشلونة في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وفاز ليفربول 4-0

موسم 2019-2020

غاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي، وتعادل ليفربول 1-1

غاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي، وفاز ليفربول 2-1

غاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول أمام إيفرتون، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي، وفاز ليفربول 5-2

غاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول أمام إيفرتون في الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي، وتعادل ليفربول 0-0

غاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول أمام إيفرتون في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وفاز ليفربول 1-0

غاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول أمام شيراوزبري في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وفاز ليفربول 1-0

غاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول أمام ماك دونز في الدور الثالث لبطولة كأس رابطة المحترفين، وفاز ليفربول 2-0

غاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول أمام ارسنال في الدور الرابع لبطولة كأس رابطة المحترفين، وفاز ليفربول بركلات الترجيح

غاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول أمام أستون فيلا في ربع نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين، وخسر ليفربول 5-0

موسم 2020-2021

غاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول أمام لينكولن سيتي في الدور الثالث لبطولة كأس رابطة المحترفين، وفاز ليفربول 7-2