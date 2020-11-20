منتخب الشباب يخسر من السويس بهدفين

خسر منتخب الشباب تحت 20 عامًا، من نادي منتخب السويس ، بهدفين دون رد ، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الجيش بالسويس.

سجل لمنتخب السويس في نهاية الشوط الاول أحمد زغلول، وأضاف أحمد الجندي من ركلة جزاء، في بداية الشوط الثاني ولعب منتخب الشباب بعشرة لاعبين نتيجة طرد حسام أشرف للاعتراض. وخاض المنتخب المباراة بتشكيل اضطراري نظرا للغيابات العديدة بسبب الاصابات المتعددة التي هاجمت الفريق خلال الاسبوع الماضي، وغياب بعض اللاعبين نظرا لمشاركتهم مع ناديي الاهلي والزمالك في منافسات كاس مصر.

وبدأ المنتخب المباراة بتشكيل مكون من: محمد سيحة في حراسة المرمي، محمود صابر، وحسام عبد المجيد وياسين مرعي ومحمد اشرف، في خط الدفاع، زياد كمال، وعبد الغني محمد وزياد فرج، في خط الوسط، وحسام أشرف واسامة فيصل وبلال مظهر في خط الهجوم.

ومن المقرر أن يستأنف المنتخب تدريباته بعد غد الأحد على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، استعدادا للسفر إلى تونس يوم 12 ديسمبر المقبل لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.

كان ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، وافق على انضمام أسامة فيصل مهاجم منتخب الشباب وفريق الكرة بنادي الزمالك لمعسكر فريقه اليوم بمدينة السويس، وذلك عقب مباراة منتخب الشباب الودية أمام منتخب السويس حيث يبقي اللاعب بفندق إقامة الفريق بالمدينة. ومنح مدرب شباب الفراعنة، اللاعب الضوء الأخضر بالانضمام لمعسكر الفريق الابيض بالسويس، استعدادا لمباراته مع أف سي مصر ضمن منافسات بطولة كأس مصر، على أن يعود لمعسكر المنتخب بعد غد الاحد.

وخاض شباب الفراعنة مباراة ودية أمام نجوم المستقبل كما واجه اليوم الجمعة، أمام الفريق الأول لمنتخب السويس، استعدادا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021.