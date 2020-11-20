سيراميكا كليوباترا يخوض مرانه المسائي تحت الأمطار

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا تدريبه المسائي اليوم الجمعة، تحت الأمطار، في ملعب فندق إقامة الفريق بمحافظة الإسماعيلية.

ودخل سيراميكا كليوباترا معسكرا مغلقا صباح السبت الماضي، في الإسماعيلية، هدفه الوصول إلى أعلى معدل من الانسجام بين اللاعبين، وزيادة معدل اللياقة البدنية لكل عناصر الفريق.

وهطلت الأمطار بشدة على مران الفريق الذي بدأ في الخامسة والثلث، وقسمه هيثم شعبان المدير الفني للفريق إلى بعض التدريبات البدنية، بالإضافة إلى تمرين خاص للمهاجمين على كيفية إنهاء الهجمة، وكذلك تقسيمة قوية بين جميع اللاعبين.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي في الثالثة عصر غد السبت، على ملعب الدراويش، في إطار خطة استعدادات الفريق لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.

تحدث عمرو حسن المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن معسكر فريقه المقام في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، مشددا على أن أهداف المعسكر تتحقق بشكل سريع ومتميز، وأكد عمرو حسن على أن الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، بقيادة هيثم شعبان، قرر الدخول في معسكر خارجي قبل انطلاق الموسم، أهدافه زيادة معدل اللياقة البدنية للاعبين، وتحقيق الانسجام المطلوب.

وشدد المدرب العام لنادي سيراميكا كليوباترا، على أن هيثم شعبان قرر تغيير مكان المعسكر من الإسكندرية إلى الإسماعيلية، بسبب سوء الأحوال الجوية في عروس البحر الأبيض المتوسط، معربا على سعادته بالاستجابة السريعة من اللاعبين لخطط وأفكار الجهاز الفني طوال الفترة الماضية.

وأردف عمرو حسن قائلا: "بدأنا نلمس استجابة اللاعبين للخطط التدريبية وطرق اللعب، والكل اجتمع على هدف واحد هو تحقيق طموح النادي، في ظل توفير كافة الإمكانات من مجلس إدارة النادي".

وتحدث مدرب سيراميكا كليوباترا عن الصفقات الجديدة قائلا: "كل اللاعبين المنضمين حديثا إضافة قوية جدا للفريق، في ظل استمرار عناصر مميزة مع النادي، نطمح لعمل توليفة جيدة بين كافة العناصر، للظهور بالشكل الأمثل، في الدوري الممتاز".