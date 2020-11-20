غيابات بالجملة عن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

وشهدت القائمة العديد من الغيابات، حيث غاب كل من سيرجيو راموس قائد الفريق، والفرنسي كريم بنزيما والأوروجواياني فيدي فالفيردي لإصابات عضلية، فيما يغيب الصربي لوكا يوفيتش لإصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، والبرازيليين كاسيميرو وإيدير ميليتاو لعدم تأكد تعافيهما بشكل كامل من الفيروس المتفشي.
وعاد البلجيكي إيدين هازارد للظهور مرة أخرى في قائمة الفريق، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
وجاء قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني كالآتي:
في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - ألتوبي
خط الدفاع: رافاييل فاران - ناتشو فيرنانديز - داني كارفخال - مارسيلو - فيرلاند ميندي
خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - أوديجارد - فرانشيسكو إيسكو - أراندا
خط الهجوم: إيدين هازارد - ماركوس أسينسيو - لوكاس فاسكيز - فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس - ماريانو دياز.
وذكرت إذاعة راديو كوبيه الإسبانية، أن غياب كاسيميرو وميليتاو عن مباراة الغد جاء لأن نتيجة فحوصاتهم لفيروس كورونا من قبل رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا" كانت غير محددة.
وكان نادي ريال مدريد قد أعلن اليوم الجمعة، عن إصابة مهاجم الفريق، الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
نادي ريال مدريد نشر بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت منذ قليل، قال فيه:" ريال مدريد يعلن أن المسحة التي خضع لها لوكا يوفيتش صباح اليوم الجمعة للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية."
ويحتل نادي ريال مدريد المركز الرابع في بطولة الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، فيما يحتل فريق فياريال المركز الثاني برصيد 18 نقطة.
وتقام المباراة في تمام الخامسة والربع من مساء غدًا السبت، على ملعب لا سيراميكا معقل فريق الغواصات الصفراء فياريال، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا" موسم 2020-2021.
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