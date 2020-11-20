نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطر الإصابات يهدد ريال مدريد قبل مواجهة فياريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعاني فريق ريال مدريد من غياب العديد من عناصره بسبب الإصابات قبل مباراة الفريق أمام فياريال غدًا السبت على ملعب الأخير «لا سيرامياكا»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة «أس» الإسبانية فإن مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما تدرب بشكل منفرد عن المجموعة خلال التدريبات التي أجراها الفريق اليوم الجمعة قبيل مباراة فياريال، وتحوم الشكوك حول لحاق بنزيما باللقاء مما يزيد من الفقر الهجومي للنادي الملكي على مستوى الأسماء، بعدما تأكدت إصابة مهاجم الفريق الثاني لوكا يوفيتش بفيروس كوورنا المستجد «كوفيد-19» اليوم الجمعة.

يذكر ريال مدريد يعاني من غياب عدد كبير العناصر الرئيسية أبرزها كاسيميرو، ألفارو أودريوزولا، سيرجيو راموس، فيدي فالفيردي، إيدير ميليتاو.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، فيما يحتل فياريال المركز الثاني برصيد 18 نقطة، لكنه لعب مباراة أكثر من الفريق الملكي