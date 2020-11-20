نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة يواصل تدريباتة عقب الفوز على طلائع الجيش ودياً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريباتة الجماعية عصر السبت، عقب ختام معسكره المغلق الذي أقيم مؤخراً بالقاهرة، استعداداً لخوض منافسات المجموعة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.

ونجح فريق القناة في تحقيق الفوز على نظيرة فريق طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلهم، محمود القط ويسري وعلاء البدري.

ومن المقرر أن يلتقي القناة في الجولة الأولى من الموسم الجديد مع فريق إف سي مصر يوم الأربعاء المقبل.