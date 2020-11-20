نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يصدم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، عن حقيقة الأزمة التي تُعيق إقامة مباراة الزمالك ونادي مصر، غدًا السبت في ربع نهائي كأس مصر.

وأكد المصدر أن نادي مصر سيخوض مباراة الغد بنفس الاسم، رغم استحواذ مجموعة "زد" للاستثمار على النادي واتجاهها لتغيير اسمه، مشيرا إلى أن جميع الأندية ستستكمل مباريات الكأس بقوائم الموسم الجديد، وبالتالي تسريح نادي مصر لعدد كبير من لاعبي الموسم الماضي، لا يمثل أي أزمة.

وأضاف أن نادي مصر سيخوض المباراة بالصفقات الجديدة التي تعاقد معها، ونفس الأمر متاح لمنافسه الزمالك، حال سجل أي صفقة جديدة في قائمته.

وترددت عدد من الأخبار التي تتحدث عن رفض اتحاد الكرة مشاركة الصفقات الجديدة بنادي مصر، خصوصا أنها انضمت للنادي بمسماه الجديد "زد"، وكون القائمة القديمة لا تضم سوى 9 لاعبين فهناك استحالة لإقامة المباراة.

ويلتقي الزمالك، حامل اللقب، مع نادي مصر على ستاد السويس، على أن يلتقي الفائز مع طلائع الجيش في نصف نهائي الكأس.