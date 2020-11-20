الأزرق في ثاني تجاربه الودية يحقق فوزا كبيرا على الجونة بـ ثلاثية

واحرز اهداف المباراه للفريق الأسوانى كريم الطيب قام بتسجيل الهدف الأول وعمرو ناصر يسجل الهدفين الثانى والثالث ،إستعدادا للموسم الجديد من دورى الأضواء والشهرة.
وكان قد استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان برئاسة سامى الشيشينى المدير الفنى للفريق على خوض 3 مباريات ودية خلال معسكر الفريق بالمركز الأوليمبي ، للإطمئنان علي جاهزية الصفقات الجديدة المنضمة حديثا لصفوف الفريق . إستعداد للموسم الجديد بالدورى الممتاز .
وحقق الفريق الأسوانى الفوز بالمواجهة الودية الأولي أمام فريق النجوم بهدفين نظيفين أحرزهما النجم عمرو ناصر ، كما حقق الفوز أيضا بالمواجهة الثانية أمام فريق الجونة اليوم ،علي أن يختتم الفريق المواجهات أمام الإنتاج الحربي يوم الاثنين 23 نوفمبر .
ومن جانبه صرح سامى الشيشنى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بأنه سعيد بالخطوة الجديدة لتوليه القيادة الفنية لزهرة الجنوب بالدورى الممتاز . وأشار "الشيشينى " إلى أنه سيفعل كل شيء لإسعاد ورسم البهجة على وجوه مشجعي الفريق الأسوانى . وأكد "الشيشينى " أنه قرر إلغاء معسكر الفريق بالإسكندرية وإستكمال الفريق بالمركز الأوليمبي بالمعادي .
ويسعى سامى الشيشينى ، المدير الفني لأسوان، للتعاقد مع لاعبين خبرة من أجل الإستعداد للدورى في الموسم الجديد وعدم العودة سريعا لدورى المظاليم، في ظل المنافسة القوية التي سيشهدها الدوري العام المقبل.
يذكر أن مسئولي مجلس إدارة نادي أسوان تعاقدوا مع العديد من اللاعبين المميزين أبرزهم : -محمد العشرى مدافع طنطا -محمد إبراهيم الشهير "بسوستة"، لاعب الوسط المدافع لنادى المقاولون العرب -طه عادل مدافع نادي مصر -أحمد أيمن ظهير نادي النجوم علي سبيل الإعارة لمدة عام -تجديد تعاقد مهاجم الفريق أحمد عبد الظاهر -خالد وليد حارس مرمى وادي دجلة -أحمد سعيد أوكا لاعب وسط مهاجم فريق طنطا -أحمد سالم صافى لاعب نادي طنطا -محمد رجب قلب دفاع إنبي -عبدالوهاب إسماعيل ظهير أيسر المقاولون -خالد بسيونى وسط مدافع إنبي -أحمد خالد وسط مهاجم إنبي -عمرو ناصر مهاجم إنبي -عمر يوسف لاعب بالدرجة الأولى بالبرتغال -محمد أسامة لاعب وسط مهاجم فريق حرس الحدود -أحمد دحروج ظهير أيسر بترول أسيوط ، -عمر رضوان حارس الجونة والأهلي السابق لمدة موسم علي سبيل الإعارة . ورحل عن صفوف نادي أسوان كلا من : فادى فريد إلى صفوف فريق البنك الأهلى،وإبراهيم القاضى وإبراهيم جلال ومحمود نعيم لصفوف نادى إنبى، بينما رحل أحمد عامر إلى فريق الجونة، ومسعد عوض إلى وادى دجلة.
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