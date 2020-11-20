ماجد سامي يعلن الرحيل عن وادي دجلة

أعلن ماجد سامي، مالك أندية وادي دجلة، منذ قليل نهاية مشواره مع النادي، دون الكشف عن تفاصيل حتى الآن.
وكتب سامي في تدوينه عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: "لأن لكل بداية نهاية، أعلن اليوم انتهاء رحلة 18 سنة من الكفاح، وداعًا وادي دجلة".
ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة معسكرًا مغلقًا، اليوم الجمعة، استعدادًا للموسم الجديد، الذي سينطلق الشهر المقبل.
ويأمل بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، في تجهيز جميع اللاعبين، قبل بداية الموسم الجديد، حيث يسعى الفريق الدجلاوي لتقديم مستوى جيد خلال هذا الموسم، بعيدًا عن المستوى المذبذب الذي ظهر به الفريق خلال الموسم الماضي، حيث كان يقترب من الهبوط.
وخاض فريق وادي دجلة مباراة ودية، مساء أمس، أمام نظيره غزل المحلة، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الأهلي We السلام التي انتهت بالتعادل الإيجابي بينها بهدف لكل فريق.
ووضع بابافاسيليو برنامجًا بدنيًا قويًا لتجهيز جميع اللاعبين، حيث سيخوض الفريق الدجلاوي 3 مباريات ودية خلال معسكر الفريق، لتجهيز جميع اللاعبين، استعدادًا للموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأنهى نادي وادي دجلة موسمه الماضي ببطولة الدوري في المركز الـ 15 برصيد نقطة.
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