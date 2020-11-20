مستندات.. عقوبات قاسية في أحداث المصارعة والمركز الأولمبي

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب مذكرة لجنة القيم باللجنة الأولمبية حول واقعة وأحداث المصارعة بالمركز الأولمبي بالمعادي، وما ورد فيها من توصيات وعقوبات وهي .. تغريم اللاعبة سمر حمزة ٥٠ ألف جنيه لما نسب إليها من اتهامات.
إيقاف ممدوح فرج مدرب المصارعة النسائية لمدة عامين وتغريمه ٣٠ ألف جنيه، إيقاف أحمد ممدوح فرج لمدة عام وتغريمه ٢٠ ألف جنيه، شطب اللاعب إسلام ممدوح فرج من سجلات اتحاد المصارعة، توجيه اللوم لمجلس إدارة اتحاد المصارعة لما لقيته لجنة التحقيقات من تقصير واضح منه تجاه المعسكر وعناصره المختلفة، وزاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على مذكرة لجنة القيم ، بتوجيه إنذار أخير لمجلس إدارة اتحاد المصارعة لتكرار وقائع الخروج عن النص والمواجهات.
وكانت اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب تحركت بعد ساعات من الواقعة ، وعقدت جلسة مع أطراف الواقعة في اليوم التالي بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة وجميع أطراف الأحداث.
وأحال الأمر إلى لجنة القيم برئاسة المهندس ياسر إدريس، بعد إيقاف جميع المتورطين لحين انتهاء التحقيقات وتولى قاضي التحقيقات المستشار أحمد حافظ التحقيق مع الجميع ، لتنتهي لجنة القيم إلى توصياتها ، ثم اعتماد مجلس الأولمبية لها بعد دعمها بإنذار اتحاد المصارعة .
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