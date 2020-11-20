الرياضة

مستندات.. عقوبات قاسية في أحداث المصارعة والمركز الأولمبي

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اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب مذكرة لجنة القيم باللجنة الأولمبية حول واقعة وأحداث المصارعة بالمركز الأولمبي بالمعادي، وما ورد فيها من توصيات وعقوبات وهي .. تغريم اللاعبة سمر حمزة ٥٠ ألف جنيه لما نسب إليها من اتهامات.

إيقاف ممدوح فرج مدرب المصارعة النسائية لمدة عامين وتغريمه ٣٠ ألف جنيه،  إيقاف أحمد ممدوح فرج لمدة عام وتغريمه ٢٠ ألف جنيه،  شطب اللاعب إسلام ممدوح فرج من سجلات اتحاد المصارعة،  توجيه اللوم لمجلس إدارة اتحاد المصارعة لما لقيته لجنة التحقيقات من تقصير واضح منه تجاه المعسكر وعناصره المختلفة،   وزاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على مذكرة لجنة القيم ، بتوجيه إنذار أخير لمجلس إدارة اتحاد المصارعة لتكرار وقائع الخروج عن النص والمواجهات.

 وكانت اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب تحركت بعد ساعات من الواقعة ، وعقدت جلسة مع أطراف الواقعة في اليوم التالي بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة وجميع أطراف الأحداث.

وأحال الأمر إلى لجنة القيم برئاسة المهندس ياسر إدريس، بعد إيقاف جميع المتورطين لحين انتهاء التحقيقات وتولى قاضي التحقيقات المستشار أحمد حافظ التحقيق مع الجميع ، لتنتهي لجنة القيم إلى توصياتها ، ثم اعتماد مجلس الأولمبية لها بعد دعمها بإنذار اتحاد المصارعة .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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