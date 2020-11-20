نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن قائمة فريقه لمباراة فياريال المقرر لها مساء غد السبت، ضمن مواجهات الدوري الإسباني.

ويعاني ريال مدريد من غياب العديد من عناصر الفريق عن القائمة على رأسهم سيرجيو راموس وكريم بنزيما مهاجم الفريق، كما سيفقد الملكي أمام فياريال كل من يوفيتش وأودريوزولا وفالفيردي وكاسيميرو وميليتاو.

وجاءت قائمة الميرينجي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا – ألتوبي

خط الدفاع: كارفخال – فاران – ناتشو – مارسيلو – ميندي – تشوست

خط الوسط: كروس – مودريتش – أوديجارد – إيسكو

خط الهجوم: هازارد – فينسيوس جونيور – لوكاس فاسكيز – ماريانو دياز – رودريجيو

ويدخل ريال مدريد المباراة وفي رصيده 16 نقطة في المركز الرابع، بينما يأتي فياريال ثانيا وبرصيده 18 نقطة.