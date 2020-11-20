نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر تطورات إصابة نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخر تطورات موقف نجم الفريق من المشاركة أمام الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض أيمن أشرف ظهير أيسر الفريق، للإصابة مع الفراعنة ضد توجو، بالمباراة التي أقيمت مساء أول أمس وانتهت بفوز المنتخب الوطني بثلاثية مقابل هدف وحيد، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وأكد مدير الكرة، أن حالة أشرف مطمئنة وأن ما تعرض له هو مجرد شد خفيف وسيكون جاهز بعدها للنزول إلى التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم 27 نوفمبر الجاري، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.