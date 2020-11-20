نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب على رأس المرشحين لقيادة ألمانيا حال رحيل لوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية ألمانية عن مفاجأة بشأن المدرب المحتمل لقيادة تدريب منتخب ألمانيا في الفترة المقبلة، حال ريحل يواكيم لوف.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا قد يرحل في أي وقت عن مهمة تدريب المنتخب خاصة بعد الهزيمة الثقيلة على يد المنتخب الإسباني.

وكشفت التقارير أن يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول يأتي على رأس المرشحين لتولي مهمة تدريب المنتخب الألماني في حالة رحيل لوف بالفعل.

وحسب ما ذكرته التقارير فإن الاتحاد الألماني لن يقوم بفتح أي مفاوضات مع كلوب إلا في حالة حسم مصير لوف أولا بشكل نهائي الفترة المقبلة سواء بالبقاء أو الرحيل.

يذكر أن منتخب إسبانيا كان قد تمكن من الفوز على ألمانيا بستة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما منذ عدة أيام ضمن منافسات بطولة دوري أمم أوروبا.