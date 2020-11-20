نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل رفض إنتر ميلان عرض مانشستر سيتي لضم نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مانشستر سيتي الإنجليزي حاول التعاقد مع أحد اللاعبين المميزين في إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأفادت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية بأن مانشستر سيتي قدم عرضًا تبلغ قيمته 50 مليون يورو في الصيف الماضي للحصول على خدمات نجم الدفاع الشاب الإيطالي أليساندرو باستوني من صفوف إنتر ميلان.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان رفض عرض مانشستر سيتي وأبلغ مسئولي المان سيتي أن باستوني ليس للبيع بأي ثمن.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن إدارة إنتر ميلان ترى أن باستوني البالغ من العمر 21 عامًا يعتبر حلقة أساسية في مشروع النادي في المستقبل لذا تعمل على تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن باستوني منفتح أيضًا على تجديد عقده والاستمرار في صفوف إنتر ميلان لا سيما أنه يخطط لمواصلة التطور تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان من أجل المشاركة مع إيطاليا في يورو 2020.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إنتر ميلان تعاقد مع باستوني في 2017 قادمًا من أتالانتا مقابل 31 مليون يورو.