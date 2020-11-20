لجنة تعاقدات المصري: اللاعبون الجدد رفضوا عروضا مالية ضخمة من أندية أخرى

نظمت إدارة النادي المصري، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا لتقديم اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم اعتبارًا من الموسم المقبل وهم أحمد شديد قناوي ، أحمد رفعت ، محمد عنتر ، مصطفى سلطان ، علاء عطا ، عصام ثروت ، أحمد دعدور، بالإضافة إلى الإعلان عن الطاقم الجديد لفريق المصري خلال الموسم المقبل.

واكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري ورئيس لجنة التعاقدات خلال كلمته على مجهودات مجلس إدارة النادي المصري في سبيل التعاقد مع هؤلاء النجوم والذين فضلوا التعاقد مع المصري رغم العرض المالية المقدمة لهم من أندية أخرى والتي قد تفوق في قيمتها العرض المالي المقدم من المصري.

وأكد الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق النادي المصري خلال كلمته، حرص مجلس إدارة النادي المصري على توفير متطلبات الفريق الأول رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهها النادي ماديًا شأنه في ذلك شأن كافة الأندية الأخرى بسبب الآثار الاقتصادية السيئة الناتجة عن جائحة كورونا.

وأكد المهندس عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري أن الصفقات التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الحالية جاءت وفقًا لرؤية علمية للكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق.

من جانبه أكد الكابتن شريف مزروع عضو مجلس إدارة النادي المصري أن الجميع داخل القلعة الخضراء لا يألو جهدًا من أجل إسعاد الجماهير العظيمة، مضيفًا أن لجنة التعاقدات ستواصل عملها سعيًا لتدعيم الفريق بمن يحتاجه من لاعبين.

أعقب ذلك تقديم اللاعبين الجدد، حيث تسلم كل لاعب القميص الخاص به والذي يحمل سنة انتهاء التعاقد بالنسبة لكل لاعب قبل التقاط الصور الفردية والجماعية للاعبين، ثم تم فتح باب الأسئلة للسادة الصحفيين والتي أجاب عنها أعضاء مجلس إدارة النادي المصري.

ورصد دوت الخليج وقائع المؤتمر الصحفى الذى أقامه مجلس إدارة النادى المصرى، اليوم، للإعلان عن صفقاته الجديدة للموسم الكروى الجديد.

وكشفت لجنة التعاقدات بالنادى عن 7 صفقات جديدة بمختلف المراكز التى تحتاج الى تدعيم وفق رؤية على ماهر المدير الفنى للفريق.

وتعد صفقات الموسم الجديد للمصرى هى الأكبر منذ بداية فترة تولى المجلس الحالى برئاسة سمير حلبية.

وأعلنت لجنة التعاقدات برئاسة محمد الخولى نائب رئيس النادى عن إتمام التعاقد مع اللاعبين احمد شديد قناوى و احمد رفعت و محمد عنتر و علاء عطا و مصطفى سلطان ، عصام ثروت، والحارس أحمد دعدور.

وكشف الخولى عن اقتراب النادى من التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر لسد رحيل محمود وادى نجم الفريق السابق ومنتخب فلسطين والتى سيعلن عنه قبل غلق باب الانتقالات الشتوية 6 ديسمبر المقبل

وأكد اللاعبون الجدد خلال وقائع المؤتمر سعادتهم البالغة باللعب لنادى بحجم النادى المصرى وسط جماهير بورسعيد العاشقة لناديها.

وشدد اللاعبون الجدد على عزمهم تحقيق بطولة للنادى من خلال التعاون الكامل مع قدامى لاعبى الفريق وتحت القيادة الفنية للكابتن على ماهر الذى حرص على وجودهم هذا الموسم.

وأثنى اللاعبون على تقدير مجلس الإدارة لرؤية الكابتن على ماهر الفنية والسعى جاهدين على تلبيتها لاستكمال صفوف الفريق والعودة به إلى تحقيق البطولة و الوجود ضمن المربع الذهبى.

كان دوت الخليج رصد الاستعدادات التى أقامها مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى بإحدى قاعات الفنادق الكبرى بمحافظة بورسعيد للإعلان عن صفقات الموسم الجديد فى سابقة هى الأولى منذ تولى المجلس الحالى إدارة شئون النادى من 4 مواسم سابقة.

ولم يشهد المؤتمر الصحفى حضور على ماهر المدير الفنى والجهاز الفنى و الإداري حتى يتثنى أن تتاح الفرصة للنجوم الجدد بالظهور بالشكل اللائق إعلاميا فى حضور أعضاء لجنة تعاقدات المجلس برئاسة محمد الخولى نائب رئيس النادى.

كان المصرى عقب رفع إيقاف الانتقالات للعقوبة التى وقعت عليه العام المنقضى فتح باب التفاوض والتعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأول مع تصعيد عدد من الناشئين وفق رؤية مديره الفنى على ماهر.

وكان على ماهر تولى تدريب الفريق فى وقت عصيب بعد توالى الهزائم واحتلاله مؤخرة الدورى لأول مرة منذ سنوات ونجح بالإمكانيات المتاحة وقتها الوصول به الى منتصف الدورى مع انتهاء الموسم الكروى الماضى.