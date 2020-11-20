الشوط الأول.. باريس سان جيرمان يتقدم بثنائية مبابي على موناكو في الدوري الفرنسي

تقدم فريق باريس سان جيرمان على نظيره موناكو بهدفين مقابل لا شيء، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الفرنسي.

افتتح كيليان مبابي التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة السادسة والعشرين، قبل أن يضاعف نفس اللاعب من تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 36 من ضربة جزاء تحصل عليها زميله رافينيا، منهيًا الشوط الأول بتقدم الباريسيين بهدفين نظيفين

وألغى حكم المباراة هدفين لكل من كيليان مبابي ومويس كين لصالح باريس سان جيرمان، بعد العودة لتقنية الفار، بداعي التسلل.

وأعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نادي موناكو، في قمة الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم " ليج آن" موسم 2020-2021.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة نادي موناكو في الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الفرنسي كالآتي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: أبدو ديالو - بيرسنال كيمبمبي - لايفين كورزاوا - كولين داجبا

خط الوسط: دانيلو بيريرا - بابلو سارابيا - رافينيا

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - كيليان مبابي - مويس كين