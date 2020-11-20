الرياضة

منوف يخوض المران الأول استعدادا للقسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - يقام المران الأول لفريق نادي منوف في الثانية والنصف من عصر السبت، بقيادة المدير الفني عصام شعبان وجهازه المعاون، استعداداً للموسم الجديد من القسم الثالث 2020-2021.
وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري لنادي منوف مكون من، عصام شعبان مدير فني ، ذكي البهتيمي مدير الكره ، أحمد أبوالسعود المشرف العام علي الكره ،هشام أبوفرو مدرب عام ، حسن النشار و محمد المواردي مدربان، ذكي السيد زيرو مدرب حراس مرمي، إبراهيم ذكي أخصائي علاج طبيعي ، رفعت عريق مدير اداري ، حسن العبكاوي اداري ، علي الجندي مسؤل الملابس والأدوات.
وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري لنادي منوف مكون من، عصام شعبان مدير فني ، ذكي البهتيمي مدير الكره ، أحمد أبوالسعود المشرف العام علي الكره ،هشام أبوفرو مدرب عام ، حسن النشار و محمد المواردي مدربان، ذكي السيد زيرو مدرب حراس مرمي، إبراهيم ذكي أخصائي علاج طبيعي ، رفعت عريق مدير اداري ، حسن العبكاوي اداري ، علي الجندي مسؤل الملابس والأدوات.

وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري لنادي منوف مكون من، عصام شعبان مدير فني ، ذكي البهتيمي مدير الكره ، أحمد أبوالسعود المشرف العام علي الكره ،هشام أبوفرو مدرب عام ، حسن النشار و محمد المواردي مدربان، ذكي السيد زيرو مدرب حراس مرمي، إبراهيم ذكي أخصائي علاج طبيعي ، رفعت عريق مدير اداري ، حسن العبكاوي اداري ، علي الجندي مسؤل الملابس والأدوات.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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