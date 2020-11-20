منوف يخوض المران الأول استعدادا للقسم الثالث

وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري لنادي منوف مكون من، عصام شعبان مدير فني ، ذكي البهتيمي مدير الكره ، أحمد أبوالسعود المشرف العام علي الكره ،هشام أبوفرو مدرب عام ، حسن النشار و محمد المواردي مدربان، ذكي السيد زيرو مدرب حراس مرمي، إبراهيم ذكي أخصائي علاج طبيعي ، رفعت عريق مدير اداري ، حسن العبكاوي اداري ، علي الجندي مسؤل الملابس والأدوات.

وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري لنادي منوف مكون من، عصام شعبان مدير فني ، ذكي البهتيمي مدير الكره ، أحمد أبوالسعود المشرف العام علي الكره ،هشام أبوفرو مدرب عام ، حسن النشار و محمد المواردي مدربان، ذكي السيد زيرو مدرب حراس مرمي، إبراهيم ذكي أخصائي علاج طبيعي ، رفعت عريق مدير اداري ، حسن العبكاوي اداري ، علي الجندي مسؤل الملابس والأدوات.

وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري لنادي منوف مكون من، عصام شعبان مدير فني ، ذكي البهتيمي مدير الكره ، أحمد أبوالسعود المشرف العام علي الكره ،هشام أبوفرو مدرب عام ، حسن النشار و محمد المواردي مدربان، ذكي السيد زيرو مدرب حراس مرمي، إبراهيم ذكي أخصائي علاج طبيعي ، رفعت عريق مدير اداري ، حسن العبكاوي اداري ، علي الجندي مسؤل الملابس والأدوات.