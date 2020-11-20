إسلام جابر وإمام عاشور يضمنا التواجد في قائمة الزمالك للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - ضمن الثنائي إسلام جابر وإمام عاشور، لاعبا الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، التواجد بقائمة الأبيض للموسم الكروي الجديد بعد ترحيب المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو ببقاؤهما.

استمرار إسلام جابر وإمام عاشور مع الزمالك

وتألق الثنائي إسلام جابر وإمام عاشور بشكل لافت للأنظار خلال الفترة الماضية من الموسم سواء في بطولة الدوري المصري، أو دوري أبطال أفريقيا.

وأدى مستوى الثنائي المميز إلى قرار لجنة الكرة بنادي الزمالك، والمدرب البرتغالي الذين رغبا في بقاء إسلام جابر وإمام عاشور في الموسم الجديد.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، يوم 21 من شهر نوفمبر الجاري ضمن إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، ثم مواجهة الأهلي في السابع والعشرين من فنس الشهر بنهائي دوري أبطال إفريقيا.