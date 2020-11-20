نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على فياريال ، عصر غدًا السبت، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تقام المباراة يبن الفريقين غدا السبت فى تمام الساعة الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فياريال الدولي.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي: