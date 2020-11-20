نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حكام مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحم، طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام نظيره أبو قير للأسمدة غدًا في ربع نهائي كأس مصر.

وأسندت اللجنة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مكون من :-

محمد سلامة (حكم ساحة)

محمد العزازي وأحمد شاهين (حكمين مساعدين)

مجدي خاطر حكم (رابع)

وائل فرحان (حكم فيديو)

محمد الجلاوي (مساعد حكم فيديو)

ويواجه الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة في الخامسة من مساء غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي كأس مصر.