فى كأس مصر.. حكام مباريات غدا بين الأهلى وأبو قير والزمالك وإف سي مصر

ويلتقى فريقا الأهلى وأبو قير للأسمدة الساعة 5 باستاد برج العرب بالإسكندرية فيما يواجه الزمالك فريق إف سي مصر بالسويس فى تمام الساعة الثامنة مساء.

جاء طاقم حكام لقاء الأهلى وأبو قير للأسمدة على النحو التالي : حكم ساحة: محمد سلامة حكم مساعد: محمد العزازي حكم مساعد: احمد شاهين حكم رابع: مجدى خاطر حكم فيديو: وائل فرحان حكم مساعد فيديو : محمد الجلاوى. فيما أسندت لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية إدارة مباراة الزمالك واف سي مصر إلى طاقم حكام مكون من : حكم ساحة : محمود عاشور حكم مساعد : نور سعيد حكم مساعد : ماجد المليجى حكم رابع : محمد عبد العزيز حكم فيديو : محمود بسيونى حكم مساعد فيديو : صبرى إبراهيم.

وسبق أن أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن مشاركة الصفقات الجديدة فى مباريات كأس مصر.

وأصدرت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة تعليمات بإشراك الصفقات الجديدة بالأندية المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس مصر التى تنطلق غدا السبت.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن عن التعليمات الجديدة بشأن مواعيد القيد وعدد اللاعبين الأجانب المسموح به في الموسم الجديد 2020-2021. حيث قام بإرسال نسخة منها إلى جميع أفرع الاتحاد بالمحافظات الإجراءات والتعليمات السنوية الخاصة بالقيد لموسم 2020-2021.

وجاءت على النحو التالي: يُسمح بقيد 30 لاعبا في قائمة كل فريق بداية من الموسم المقبل. لا يسمح بمشاركة اللاعبين المقيدين في البراعم في المسابقات حتى مواليد 2008. يُسمح للاعبين بالانتقال الحر إذا تأخر النادي في سداد المستحقات لمدة شهرين بناء على قرار من لجنة شؤون اللاعبين.

فترة التسجيل الأولى: تبدأ فترة التسجيل الأولى اعتبارا من يوم السبت 10 أكتوبر 2020 وتنتهي الأربعاء الموافق الرابع من نوفمبر 2021. القوائم الإضافية تبدأ اعتبارا من تسجيل القائمة الأولى وآخر موعد لها هو 19 نوفمبر 2020 للقسم الأول.

فترة التسجيل الثانية: تبدأ فترة التسجيل الثانية بداية من 15 فبراير 2021 وحتى الاثنين 15 مارس 2021.

لا يجوز استخراج بطاقة اللاعب ومشاركة اللاعب إلا بعد اعتماد القائمة من الاتحاد. الإعارة: يجوز للنادي إعارة أي لاعب مرتبط مع ناديه بعقد ساري لمدة لا تتجاوز مدة العقد الأصلي بحد أقصى خمسة لاعبين.

بالنسبة للاعب المعار أو المستغنى عنه أو الذي أنهى عقده بالتراضي يتم رفع اسمه من قائمة ناديه وقيد لاعب بدلا منه بحد أقصى خمسة لاعبين.

اللاعبون الأجانب: في حالة استقدام لاعب أجنبي يجب أن يكون مقيدا في أحد أندية القسم الأول أو الثاني في بلده. يسمح بقيد عدد أربعة لاعبين أجانب كحد أقصى في كل ناد من أندية القسم الأول مثل الموسم الحالي، علما بأنه سيتم تقليل العدد بداية من موسم 2021-2022.

يسمح بقيد لاعب واحد فقط فلسطيني أو سوري أو شمال إفريقي ولا يكون ذلك من ضمن عدد اللاعبين الأجانب على أن يطبق ذلك البند في موسم 2020-2021 ويعامل معاملة المصريين. لا يجوز إشراك غير المصري في حراسة المرمى في جميع المسابقات، ويسمح لغير المصريين المقيمين التسجيل في مراحل البراعم وحتى مواليد 2004 ولا يجوز لهم المشاركة في المسابقات الأكبر.