المنيا تفوز في وديتي الفكرية وملوي.. وقناوي يطمئن على جميع عناصر الفريق

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، مبارتين وديتين خلال يومي الخميس والجمعة، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد، والذي ينطلق بمواجهة فريق نادي قنا نهاية الأسبوع القادم. وبدأ فريق المنيا مبارياته باستضافة فريق ناصر الفكرية، أمس الخميس، على ملعب النادي الرئيسي، وتمكن خلاله الفريق من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث أحرز ثلاثية المنيا اللاعب حسام حسن "هدفين" ومحمد محسن "هدف".

وقام شديد قناوي المدير الفني للمنيا بتجربة نصف قوام الفريق خلال مباراة أمس، للإطمئنان على جميع اللاعبين، بينما خاض مباراة اليوم أمام نادي ملوي بنصف اللاعبين الآخرين. وقد انتهت مباراة اليوم بفوز المنيا بهدفين مقابل هدف، أحرزهما اللاعب "بلية" الوافد الجديد لصفوف الفريق المنياوي قادما من فريق "كوكاكولا". وقدم شديد قناوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، الشكر لجميع اللاعبين وجهازه الفني المعاون، على قوة الالتزام منذ أن تولى مسؤولية الفريق.

كما قدم قناوي الشكر لمجلس الإدارة برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، والأعضاء وكذلك جميع الجماهير لما قدموه من مساندة ودعم حقيقي للفريق. وقال قناوي، إن الحظر الذي فرضه على اللاعبين مع وضع خطة كاملة للتدريبات المكثفة لعبت دورًا هامًا لاستعادة الثقة بينهم واستعادة نغمة الفوز،و يجب على الجميع مساندة الفريق للحظات الأخيرة وليس التشكيك في قدراته من حين لآخر.

كما أشار المدير الفني إلى أن الفترة السابقة عمل جاهدًا على تكوين أفضل مجموعة للفريق، للمنافسة على الصعود بشكل حقيقي خلال الموسم الجديد بما يليق باسم نادي المنيا اكسبريس الصعيد، مختتما تصريحاته بأن النادي هو الأهم في حياته ولن يتأخر عليه بأي جهد.

وحرص مجلس إدارة نادي المنيا على حضور المباريات لدعم ومؤازرة الفريق خلال مسيرته بالموسم الجديد، إذ حضر كل من: المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس مجلس الإدارة، والمستشار أحمد عمر نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف على ملعب كرة القدم، وا. هاني صدقي عضو مجلس الإدارة.

يذكر أنه قد أعلن شديد قناوي المدير الفني للمنيا عن التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين لتدعيم صفوف الفريق وهم محمد جمال ،ومحمد ابو رتيبه ،وفيصل غريب ،وأيمن شوقي ،ومحمود عاطف ميسي ،ومحمد السيد ميخا ،و أحمد شحاته لاعب تليفونات بنى سويف.

كما يضم الجهاز الفني للمنيا هذا الموسم كل من: شديد قناوي مديرا فنيا، عمر جمال مدرب عام، احمد يحيى مدرب، محمد إسماعيل مدرب حراس مرمى، الدكتور وائل حسين طبيب الفريق، الدكتور محمد السيد أخصائي علاج طبيعي، مصطفى حركات مُدلك، أمير مختار مدير اداري، سامر سيد إداري، تحت إشراف المستشار أحمد عمر نائب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة.