وقام شديد قناوي المدير الفني للمنيا بتجربة نصف قوام الفريق خلال مباراة أمس، للإطمئنان على جميع اللاعبين، بينما خاض مباراة اليوم أمام نادي ملوي بنصف اللاعبين الآخرين. وقد انتهت مباراة اليوم بفوز المنيا بهدفين مقابل هدف، أحرزهما اللاعب "بلية" الوافد الجديد لصفوف الفريق المنياوي قادما من فريق "كوكاكولا". وقدم شديد قناوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، الشكر لجميع اللاعبين وجهازه الفني المعاون، على قوة الالتزام منذ أن تولى مسؤولية الفريق.
كما قدم قناوي الشكر لمجلس الإدارة برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، والأعضاء وكذلك جميع الجماهير لما قدموه من مساندة ودعم حقيقي للفريق. وقال قناوي، إن الحظر الذي فرضه على اللاعبين مع وضع خطة كاملة للتدريبات المكثفة لعبت دورًا هامًا لاستعادة الثقة بينهم واستعادة نغمة الفوز،و يجب على الجميع مساندة الفريق للحظات الأخيرة وليس التشكيك في قدراته من حين لآخر.
كما أشار المدير الفني إلى أن الفترة السابقة عمل جاهدًا على تكوين أفضل مجموعة للفريق، للمنافسة على الصعود بشكل حقيقي خلال الموسم الجديد بما يليق باسم نادي المنيا اكسبريس الصعيد، مختتما تصريحاته بأن النادي هو الأهم في حياته ولن يتأخر عليه بأي جهد.
وحرص مجلس إدارة نادي المنيا على حضور المباريات لدعم ومؤازرة الفريق خلال مسيرته بالموسم الجديد، إذ حضر كل من: المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس مجلس الإدارة، والمستشار أحمد عمر نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف على ملعب كرة القدم، وا. هاني صدقي عضو مجلس الإدارة.
يذكر أنه قد أعلن شديد قناوي المدير الفني للمنيا عن التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين لتدعيم صفوف الفريق وهم محمد جمال ،ومحمد ابو رتيبه ،وفيصل غريب ،وأيمن شوقي ،ومحمود عاطف ميسي ،ومحمد السيد ميخا ،و أحمد شحاته لاعب تليفونات بنى سويف.
كما يضم الجهاز الفني للمنيا هذا الموسم كل من: شديد قناوي مديرا فنيا، عمر جمال مدرب عام، احمد يحيى مدرب، محمد إسماعيل مدرب حراس مرمى، الدكتور وائل حسين طبيب الفريق، الدكتور محمد السيد أخصائي علاج طبيعي، مصطفى حركات مُدلك، أمير مختار مدير اداري، سامر سيد إداري، تحت إشراف المستشار أحمد عمر نائب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المنيا تفوز في وديتي الفكرية وملوي.. وقناوي يطمئن على جميع عناصر الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.